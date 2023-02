«Perles» de PPS Danse à Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Un dialogue entre musiciens, chanteurs, danseurs et le public se créera sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le jeudi 2 mars à 19h30 lors du spectacle «Perles» de PPS Danse. Cette forme de spectacle multidisciplinaire ouvre la porte à de nouvelles possibilités de créations en danse, selon le directeur artistique, David Rancourt.

Après deux productions avec de la musique en direct sur la scène, «Danse Lhasa Danse et Corps amour anarchie / Léo Ferré», le fondateur de PPS Danse Pierre-Paul Savoie, décédé en 2021, voulait créer un spectacle célébrant la musique du Québec.

Au cours du processus de création qui s’est déroulé en collaboration avec David Rancourt, 21 pièces musicales du répertoire québécois de 1960 à aujourd’hui ont été sélectionnées parmi les coups de cœur des artistes invités.

«Les paroles et la musique entrent plus facilement dans les maisons que la danse […] Sur scène, tout devient très vibrant, l’énergie se transmet d’un artiste à l’autre. L’art vivant prend tout son sens. Le public sent l’écoute entre les artistes, comme si tout ne tenait qu’à un fil», explique David Rancourt de PPS Danse.

On retrouve 14 artistes sur la scène pendant ce spectacle. Parmi les extraits présentés, le public pourra reconnaitre «Le tour de l’ile de Félix Leclerc», «La scène» de Claude Léveillée, «Señorita» de Richard Desjardins, «Câlisse-moi-là» de Lisa LeBlanc, «Ton vieux nom» d’Elisapie ou encore «Fleuve no.1» de Flore Laurentienne.

«Parfois, la danse est en soutien à la musique, alors que pendant d’autres pièces c’est le chant qui est mis en valeur […] La mise en scène est très sobre, j’avais envie qu’on sente le grand espace», ajoute David Rancourt.

Le spectacle «Perles» fait voyager le public à travers les époques, la poésie et les musiques qui ont marqué le Québec au fil des années. La rencontre artistique permet de faire résonner quelques perles qui répertoire de la chanson québécoise.