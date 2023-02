Hockey et toasts au ketchup, une recette inspirante pour Mélanie Doré

Entourée d’élèves de première secondaire du Collège Notre-Dame, l’autrice de Rivière-du-Loup Mélanie Doré a lancé ce 20 février son tout premier roman jeunesse intitulé «Hockey et toasts au ketchup!». L’histoire est fortement inspirée de son vécu en tant que famille d’hébergement pour les jeunes joueurs des Albatros du Collège Notre-Dame.

L’autrice a travaillé pendant deux ans sur ce projet avant de voir son livre publié. Il a été sélectionné par la maison d’édition Bouton d’or Acadie et illustré par Romain Lasser.

Le parcours du fils de Mélanie Doré, Malcolm, un jeune joueur de hockey atome, se mélange à celui de Pierre-Luc Dubois, repêché en 2016 au 3e rang par les Blue Jackets de Columbus. Le livre est aussi inspiré de son expérience de maman de hockey et de famille d’hébergement pour les Albatros pendant une douzaine d’années.

«Quand j’ai décidé que j’allais faire ça sur le hockey, parce que c’était plus naturel pour moi, j’ai repensé à plein d’anecdotes que j’ai enregistrées dans mon subconscient au fil des années», explique Mélanie Doré. Plus jeune, Malcolm ne jurait que par les toasts au ketchup pour connaitre de bonnes performances au hockey, inspiré par Christopher Clapperton. «Il n’y a pas d’Albatros s’il n’y a pas de famille d’hébergement. Les parents nous confient ce qu’ils ont de plus important au monde, leur enfant», indique le directeur du Collège Notre-Dame, Guy April.

Le roman graphique de 80 pages «Hockey et toasts au ketchup» compte de nombreuses références à la région. Les gens de Rivière-du-Loup s’y reconnaitront. «Je pense que j’ai réussi à livrer un roman qui va pouvoir intéresser non seulement les fans de hockey, mais aussi les jeunes. Ça s’adresse à une clientèle de 8 à 12 ans. C’est comique, c’est divertissant et c’est léger. Il n’y a pas de ligne dramatique dans mon histoire.»

En découvrant qu’un album illustré avait été créé à propos de l’ile aux Lièvres, intitulé «Léon le raton», elle a eu l’idée d’elle aussi écrire son propre livre jeunesse. Les élèves de première secondaire du Collège Notre-Dame ont été mis à contribution afin d’organiser le lancement du roman graphique et de participer à la rédaction du communiqué de presse.

«Hockey et toasts au ketchup!» est disponible dès maintenant en librairie. Les redevances de l’autrice seront remises à la Fondation Pierre-Luc Dubois qui encourage les jeunes de la région à développer leur passion pour le sport.

Mélanie Doré a hébergé les joueurs Nicolas Raymond, Alexis Allard, Pierre-Luc Dubois, Marc-Éric Bourque, Charle-Édouard D’Astous, David Noreau Cyr, Alexis Arsenault, Mathieu Samson, Antoine Leblanc, Jérémy Bérubé, Charle Truchon, Laurent Dubé, Louis-François Bélanger et Antoine L’Italien. Elle participera à plusieurs salons du livre au cours des prochains mois en Outaouais, à Québec et à Rimouski.