«L’amour au temps des cowboys», un deuxième extrait de Collation

Le groupe louperivois de musique rock alternative, Collation, dévoile un deuxième extrait de son premier album qui sortira, le 3 mars. «L’amour au temps des cowboys», s’inscrit comme l’une des chansons les plus douces et posées de l’album.

Pour la première fois, le groupe Collation explore l’univers western. Les trois musiciens Philippe Boucher (basse et voix), Pierre-Olivier Thériault (guitare et chœurs) et Allen Malenfant (batterie et chœurs) ont décidé de s’allier et de mettre en commun leur passion pour la musique. Leur nouvelle chanson est disponible depuis le 3 février sur toutes les plateformes numériques.

La réalisation du premier album est signée par le groupe Collation et Mathieu Boucher, fondateur du Sonar de Rivière-du-Loup. Il a été enregistré au Studio Desjardins du Camp musical St-Alexandre.