Cinédit : entre documentaire et hommage à la disparition

Cinédit et le Centre prévention suicide du KRTB s’associent pour présenter «Perdre Mario» de Carl Leblanc au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup 17 octobre dès 20 h. «C’est l’histoire d’une bande d’amis comme on souhaite en avoir», mentionne Cinédit.

«Le 22 mai 2015, Mario s’est logé une balle de calibre 22 dans la tête. En commettant ainsi l’un des 1200 suicides qui se sont déroulés au Québec cette année-là, il a plongé ses amis et ses proches dans un tourbillon de questionnements et de profonde tristesse, celui-là même qui assaille toute personne laissée brutalement dans le deuil par un départ volontaire et irrémédiable», résume le cinéclub.

«Je voyais bien que le deuil était laborieux, malaisé, et je me suis dit : quelle histoire est plus importante que ça? Il n’y a pas de question philosophique plus importante que celle de savoir si la vie vaut la peine d’être vécue», a indiqué Carl Leblanc en entrevue à Radio-Canada, le 2 février 2022.

Carl Leblanc était le meilleur et le plus vieil ami de Mario. Il s’est donc emparé de sa caméra et de sa mémoire pour décortiquer ce qui a précédé ce geste ultime. Cherchant des réponses à la mécanique du désarroi, de l’absence et de la souffrance. Du moins cherchant un soulagement, un réconfort quelque part.

Par extension, c’est le récit d’une expérience troublante que chacun a malheureusement vécue ou vivra. Au-delà de son ami, Carl confronte les spectateurs à la disparition des lieux, des moments, des êtres chers avec lumière et poésie.

La projection sera suivie d’une discussion avec le Centre Prévention Suicide du KRTB.