Performance musique projection au Centre d’art de Kamouraska

Voir la galerie de photos

Présentée dans le cadre de l'exposition collective d'art contemporain L'AN IN II au Centre d'art de Kamouraska, une performance musique projection d’Allochtone/ projections libérantes se déroulera le 14 octobre à 20 h. L’entrée et libre et sur contribution volontaire.

Nouvellement établi dans la région du Bas-Saint-Laurent et maintenant résidant à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Rémi Leclerc, initiateur du projet Allochtone (CD Allochtone paru sur l’étiquette Tour de bras en 2014) réitère l’aventure sonore en réunissant une nouvelle assemblée de prolifiques sculpteurs de l’invisible.

Profitant d’une situation géographique foisonnante en création artistique, la prochaine concoction imaginée est d’abord née d’une heureuse complicité avec André Pelletier, pianiste et improvisateur talentueux.

Alexandre Dubuc et Cathy Heyden, compagnons de première heure répondent présent à l’appel. Se joignent au groupe Robin Servant, accordéoniste et tripatouilleur de machines, et Olivier D’Amours, guitariste aux multiples facettes, des habitués de la scène musicale actuelle.

John Blouin, projectionniste «libérant», circonscrit ce beau débordement musical d'une vision lumineuse forte et fugitive. Le spectateur est amené dans une expérience multisensorielle enivrante. Micro tonalité, polyrythmie, synthèse granulaire, masse sonore, échantillonnage et poésie sont au programme.

S’inspirant du fleuve, sa fluidité, l’occupation du territoire, des êtres et de la mémoire, ce programme vise essentiellement à situer tout le monde dans un continuum passé-présent-avenir pour générer une réflexion sur la présence des gens face à l’autre.

Pour plus d’informations il faut contacter Rémi Leclerc au (514) 473-1523.