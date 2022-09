Livres d’artistes et zines à Notre-Dame-du-Portage

La biennale de Livres d’artistes au Portage revient en force avec une sixième exposition mettant en valeur les œuvres d’artistes québécois et européens. Elle aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à la salle Gilles-Moreau au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage.

Une nouveauté à découvrir à la biennale cette année: un espace consacré aux zines, ces courtes publications autoéditées à petit tirage, souvent distribuées de façon informelle. Il y aura un atelier d’initiation aux zines, la création de zines devant public par des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup et une vente de zines produits par des artistes de différents horizons.

L’invitée d’honneur de l’événement est Monique Régimbald-Zeiber, lauréate en 2022 du Prix du gouverneur général en arts visuels et médiatiques. À la croisée de la peinture et de l’écriture, ses œuvres s’inspirent de la parole et des gestes quotidiens des femmes, et ont fait l’objet récemment d’une rétrospective au Musée du Bas-Saint-Laurent, ainsi que dans d’autres musées québécois. Monique Régimbald-Zeiber animera une causerie le 1er octobre, à 10 h 30, où l’on pourra faire sa connaissance et se familiariser avec son œuvre.

Il y en aura pour tous les goûts à Notre-Dame-du-Portage durant les Journées de la culture: de nombreuses œuvres à découvrir, tantôt poétiques, ludiques ou politiques, et de factures toutes plus ingénieuses les unes que les autres, des rencontres avec les artistes, une lecture de poésie, une initiation aux outils et aux techniques de la reliure, de même que l’occasion unique de se procurer des œuvres de grande qualité à prix modique.

Le vernissage aura lieu le 30 septembre à 17 h. Un avant-goût des œuvres présentées à la biennale ainsi que l’horaire complet des activités se retrouvent sur le site livresdartistesauportage.com