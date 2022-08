Éric Blanchard lancera son album «Sainte-Rita» à la maison

Le 2 septembre prochain, l’auteur-compositeur-interprète Éric Blanchard, fondateur du groupe Rick et les Bons moments, présentera le 2e album de son projet personnel à Sainte-Rita lors du Festival de l’érable, sa terre d’accueil des dernières années. Il prendra ensuite la route cet automne, débutant une tournée à travers le Québec.

Lorsqu’il est question du deuxième opus de son projet Rick et les Bons moments lancé pour son 50e anniversaire, Éric Blanchard ressent un mélange de fébrilité et de nervosité. Il n’est pas monté sur les planches depuis un bon moment, et il le fera devant sa famille et ses amis.

«C’était non négociable de le lancer à Sainte-Rita. Ce sont mes remerciements pour l’accueil que j’ai eu ici et l’endroit qui m’a permis de changer de vie. C’est toujours plus stressant de jouer devant son monde», explique Éric Blanchard.

Sa chanson intitulée «Sainte-Rita», une ode à sa nouvelle vie dans la petite municipalité des Basques a tourné sur les ondes des radios au Québec. Un vidéoclip produit par Rosemarie Records y a aussi été tourné, permettant aux internautes de découvrir cette localité du Bas-Saint-Laurent.

«J’ai reçu beaucoup de témoignages de gens natifs de Sainte-Rita qui sont partis. Ç’a suscité de la curiosité hors du Bas-Saint-Laurent. Je ne pensais pas qu’une chanson aussi personnelle attirerait autant d’attention hors de la région», ajoute l’auteur-compositeur-interprète. Il rappelle que Sainte-Rita est la patronne des désespérés et des causes perdues. Pour lui, elle se matérialise dans les gens et dans ce coin de pays.

Lors du spectacle de lancement prévu le 2 septembre, cinq musiciens seront sur la scène et un ou deux artistes invités se joindront à Rick et les Bons moments. «La musique est beaucoup plus rock que le premier album et ça bouge plus. Je suis un gros fan du son des années 90, un peu grunge. Je voulais utiliser ces sonorités et j’ai ajouté quelques influences punk rock et une touche de country. J’invite tous les gens des environs à venir voir ça, on va passer une belle soirée», lance Éric Blanchard, qui a bien hâte de découvrir la réaction du public. Le groupe régional Junior Vintage assurera la première partie du spectacle.

Les textes des chansons du deuxième album de Rick et les Bons moments intitulé «Sainte-Rita» sont inspirés de son vécu des deux dernières années et de ses rencontres. Par la force de choses, Éric Blanchard redeviendra musicien à temps plein cet automne afin de partir en tournée pour présenter cet opus. Il se rendra à Nashville en novembre pour travailler sur ses chansons.