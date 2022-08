Jade-Savannah Godin et Five Roses en spectacle à Rivière-du-Loup

Quelques jours après être montée sur la scène du festival de musique Boots and Hearts en Ontario, la chanteuse du groupe Five Roses, Jade-Savannah Godin de Saint-Antonin, est encore sur un nuage. Avec son comparse Zachary Ouimet du groupe Five Roses, elle jouera en fin de semaine prochaine au festival Lasso de Montréal, avant de prendre la route vers Rivière-du-Loup pour l’événement Zone country, le 20 aout.

«Je suis tellement contente de pouvoir venir présenter notre projet musical à Rivière-du-Loup, dans mon coin! Ma famille du Nouveau-Brunswick pourra aussi venir nous voir. Nous sommes vraiment excités de jouer à la Zone country», s’exclame Jade-Savannah Godin. Five Roses présentera son spectacle avec cinq musiciens sur la scène.

Cette prestation dans sa région natale aura lieu à peine quelques jours avant la sortie du nouvel album EP intitulé Jukebox Vibrations sous l’étiquette MDM Recordings, prévue le 26 aout prochain.

«Nous allons sortir deux chansons en version bilingue, en français et en anglais. C’était important pour nous de représenter le Québec et de permettre aux gens de comprendre ce qu’on veut dire dans nos chansons», explique la chanteuse de Five Roses.

Jade-Savannah Godin et Zachary Ouimet se sont rendus à de multiples reprises à Nashville, la Mecque de la musique country aux Etats-Unis afin d’enregistrer leur album. «Nous sommes fébriles de présenter les versions françaises. J’ai hâte de voir comment ça sera reçu par le public.»

Le 7 aout dernier, Five Roses est monté sur les planches pour la toute première fois lors d’un festival hors du Québec, dont la tête d’affiche était nulle autre que Shania Twain. «C’était complètement fou de vivre cette expérience sur la scène. On se pince encore. Shania Twain est ma première idole à vie, je suis allée voir le spectacle en avant de la foule et j’étais comme une petite fille», raconte Jade-Savannah Godin.

Le groupe Five Roses (clin d’œil à l’enseigne lumineuse bien visible à Montréal) s’est formé il y a six ans, à la suite d’une rencontre dans un salon de coiffure de Montréal entre Zachary Ouimet et Jade-Savannah Godin. Depuis, ils ont su tracer leur chemin et ils assureront la première partie des spectacles l’artiste country canadien Tebey.

Le dernier vidéoclip de Five Roses sorti en février dernier, «Our Days Are Numbered» :