Weekend électrisant à Rivière-du-Loup

Les amateurs de musiques et de rythmes électroniques seront bien servis cette fin de semaine alors que se tiendra le premier festival électro au centre-ville de Rivière-du-Loup, l’Electrofest, du 13 au 14 aout. À quelques jours de l’évènement, la forte réponse du public ne se dément pas.

«La météo est vraiment de notre côté! Et la fin de semaine s'annonce électrisante! Les préventes vont super bien, on est 90% "sold out" sur la 2e vague. Le feeling est excellent et j'ai super hâte de vous présenter ça!», souligne Alexandre Allard, promoteur.

En tout, l'Electrofest propose 16 artistes et 16 heures de musique répartis sur sur deux jours et en trois vagues. Les festivaliers auront notamment droit à ROSSVEL, TYME, Clovissio et LVWZ. La première vague est déjà complète, mais des laissez-passer sont jours disponibles pour les vagues suivantes.

En plus de la scène, les participants, qui pour l’occasion, auront les pieds dans le sable, auront aussi droit à la présence d’écrans géants et à de jeux de lumière. Soulignons qu’aucun sac à dos ne sera admis sur le site. Le rendez-vous est donc donné au 405 rue Lafontaine dès 12 h 45 le 13 aout.