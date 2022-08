Deuxième présentation d'Au quai, on danse!

Toujours dans le but de fêter l’octroi du financement du bateau L’Héritage 1, Mars elle danse présente la 2e édition d’Au quai, on danse! Cet événement gratuit se déroulera sur le quai de Trois-Pistoles le jeudi 25 août de 17 h à 23 h.

La population est invitée à venir danser au bout du quai de Trois-Pistoles sur la musique de DJ Jérôme Forget, et plusieurs performances surprises seront offertes au courant de la soirée. À noter que le stationnement aménagé pour l’occasion se trouvera au Parc de l’aventure basque en Amérique. En cas de pluie ou de forts vents, l’activité aura lieu sur le pont des véhicules du bateau L’Héritage 1.

Sur place, il y aura possibilité de se sustenter avec les produits de La Boucherie Centre-Ville et de La Mangeoire, en plus d’une sélection de boissons (avec et sans alcool) sur le bateau L’Héritage 1.

Nouveauté pour 2022, des classes de danse gratuites sont proposées en amont de l’événement, le 24 et le 25 août, avec les artistes Tribu Kumbé et Sangwn, alias Jean- Édouard Pierre-Toussaint.

Ainsi, le mercredi 24 août, pour les 12 ans et plus, les classes sont prévues de 18 h à 19 h sur des rythmes latins, puis de 19 h 10 à 20 h 10 sur des rythmes afro-colombien et finalement de 20 h 20 à 21 h 20 c'est le hip-hop qui sera à l'honneur. Le jeudi 25 août pour les jeunes de 8 à 12 ans, de 10 h 30 à 11 h 30, place aux rythmes hip-hop.

Toutes les classes se dérouleront à l’Abri Doré, au 190, rue Martel à Trois-Pistoles. Pour informations et inscription : [email protected]

Ces activités sont rendues possibles grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Trois-Pistoles, le 325e de Trois-Pistoles, le CANAB, la MRC Les Basques et Mars elle danse, en partenariat avec la Compagnie de navigation des Basques et la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires.

Pour suivre toutes les activités de Mars elle danse, visitez le www.marselledanse.com ainsi que la page Facebook Soraïda Caron.