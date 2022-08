Appel à projets pour le programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil des arts et des lettres du Québec en partenariat avec les différentes MRC du territoire du Bas-Saint-Laurent, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent ont lancé le premier appel à projets prévu à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2022-2025.

Les artistes et organismes résidant sur le territoire de l’un des partenaires ont jusqu’au 26 octobre pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Divers volets sont ouverts aux artistes désirant déposer leurs projets, dont création, production et rayonnement ou mobilité pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels. Des volets de diffusion, promotion et consolidation ou soutien à l’accueil en résidence et à la coproduction pour les organismes artistiques professionnels sont aussi détaillés au calq.gouv.qc.ca.

Une séance d’information pour les artistes se déroulera le 30 aout de 12 h à 13 h sur Zoom et une autre aura lieu le 1er septembre de 12 h à 13 h sur Zoom pour les organismes.

Dans le cadre de cette entente, Culture Bas-Saint-Laurent peut accompagner les artistes, les écrivaines et les écrivains professionnels ou en voie de professionnalisation ainsi que les travailleuses et travailleurs culturels qui ont besoin d’information ou de soutien dans l’élaboration de leur dossier.

Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en 2022 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, de La Matanie, de La Matapédia, de La Mitis, des Basques, de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, les villes de La Pocatière, de Matane, de Mont-Joli et de Rimouski, en collaboration avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent.