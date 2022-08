Un 5 à 7 «découverte» organisé par deux autrices du Bas-Saint-Laurent

Cyntia Dubé et Marie-Jeanne Rioux, deux autrices du Bas-Saint-Laurent, invitent la population à un 5 à 7 « découverte », le jeudi 11 août 2022 à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles. Les lecteurs pourront ainsi en profiter pour rencontrer les écrivaines et se procurer une copie dédicacée de leurs romans.

Au programme, une brève présentation de leurs parcours respectifs et de leurs œuvres, une séance de dédicaces, des discussions, ainsi qu’un tirage parmi les personnes présentes. Une nouvelle inédite et écrite par les deux autrices sera également offerte aux visiteurs et visiteuses.

LES AUTRICES

Autrice résidente et native de L’Isle-Verte, Cyntia Dubé est une passionnée des mots depuis toujours. Infirmière de profession elle a travaillé pendant 13 ans pour le programme jeunesse des Basques comme infirmière scolaire et elle œuvre maintenant pour le centre de réadaptation en dépendance. Cyntia a une affection marquée pour le fantastique tant dans ses différentes passions que dans ses écrits. Elle participe à des grandeur nature dans la région du Bas-Saint-Laurent. Elle aime aussi l’art sous toutes ses formes. Les couvertures de ses romans jeunesse et de son recueil sont d’ailleurs tirées de toiles qu’elle a peintes.

Marie-Jeanne Rioux est biologiste et auteure fièrement rimouskoise, passionnée de lecture, des voyages, de la danse, de la nature et amoureuse des animaux. Sa profession, ses huit années passées dans le mouvement des cadets de l’aviation, ainsi que ces multiples expéditions dans le Haut-Arctique canadien, l’ont façonnée en tant que personne, en plus de donner une couleur singulière à sa plume et à ses univers riches, diversifiés, imparfaits et uniques.