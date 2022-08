L'Été Show Rock 2022 au Carré Dubé

C’est hier soir que débutait la 20e édition de l’Été Show Rock. Vers 20 h 30, déjà plusieurs centaines de personnes étaient présentes au Carré Dubé de Rivière-du-Loup afin d’assister au retour des festivités.

Trois spectacles ont été présentés. Dès 19 h 30, un groupe de musiciens de la région, RDL Rock, a performé des succès rock des années 1970 à 1990. Les spectateurs ont ensuite pu revivre le meilleur du hard rock métal des années 1980, vers 20 h 45, alors que le groupe Monsters of Rock a joué des succès de Metallica, Dio, Judas Priest et bien d’autres. La soirée s’est terminée avec le groupe hommage à Mötley Crüe, Theater of Pain, qui est monté sur scène vers 22 h 15.

C’est un rendez-vous ce soir dès 19 h 30 au Carré Dubé de Rivière-du-Loup pour la dernière soirée de l’Été Show Rock 2022. Jusqu’à minuit, trois autres groupes performeront sur scène, soit Zone point zéro huit, I Love Rock and Roll, puis le quatuor Holy Sabbath. Des succès québécois et internationaux, de rock féminin et de la musique des répertoires de Black Sabbath et d’Ozzy Osbourne.

L’entrée est de 2 $ pour les 18 ans et plus et gratuite pour les 17 ans et moins.