Marathon de la création : succès pour l’événement totalement danse

Du 7 au 9 juillet à Trois-Pistoles se déroulait le 3e Marathon de la création présenté par la compagnie Mars elle danse. Cette année, l’événement proposait une programmation complète et totalement danse avec des performances, conférences, classes, cinédanse, résidences, soirée dansante et le parcours du Marathon.

Départ en force le jeudi soir, avec la soirée d’ouverture Nokomis toute en musique reggae suivie d’un cinédanse (présentation de cinq courts - métrages en danse). Le vendredi, les personnes participant au festival étaient invitées à débuter la journée par un éveil en eau froide dans le fleuve Saint-Laurent. En après-midi, des performances en déambulation ont fait la joie du public dans le parc de l’église. Plus de 75 personnes se sont donné rendez-vous pour la Grande danse en ligne sur le site du festival, près de la Forge à Bérubé. Le samedi, le public pouvait à nouveau participer à des classes et diverses activités dansantes. Un marché artistique et des conférences étaient aussi organisées en après-midi.

Le Marathon de la création propose deux jours de création à cinq artistes dans cinq lieux hors normes pour la pratique de la danse. Cette année, Sara Buono-Fredette, Matéo Chauchat, Kyra Jean Green, Sonia Palato et Odile-Amélie Peters, accompagnée par le concepteur sonore Marc-Antoine Marceau, ont performé au Beaulieu commun, dans la cour arrière de Diego Marasco et Veronica Senn, à la Cantine D’Amours, à la Maison le Puits et au Cheval Noir. Le public pu découvrir les cinq œuvres et performances des artistes sous forme de convoi piétonnier à 18 h et à 20 h, le samedi.

Après une pause de deux ans due à la pandémie, le Marathon de la création est revenu en force dans la ville de Trois-Pistoles. Plus de 300 personnes ont participé à l’événement. Le comité organisateur se plonge dans l’organisation de la 4e présentation du Marathon de la création qui lieu 6 au 8 juillet 2023.

La chorégraphe Soraïda Caron, organisatrice du Marathon de la création, sera en résidence à Salon 58 en amont du festival Furies à Marsoui où elle présentera des esquisses de sa nouvelle création «Les Petits désordres» le 27 juillet. La compagnie Mars elle danse sera en résidence dans les Jardins de Métis à compter du 10 aout où elle présentera «Dansons aux Jardins». Parcours chorégraphique en collaboration avec la sculpteure Ito Laïla Lefrançois, les interprètes investiront les oeuvres du festival international de jardins. Les présentations seront les 18, 19 et 20 aout dès 15 h. Le 25 aout dès 17 h se tiendra la 2e édition de Au quai on danse ! Cet événement propose une piste de danse géante sur le quai de Trois-Pistoles où le bateau l’Héritage 1 sera accosté. Il sera possible d’y monter à bord. C’est gratuit et pour toute la famille.