Programmation estivale 2022 à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

La Chapelle au Pied-du-Lac présentera, au cours des prochaines semaines, différentes activités culturelles et éducatives. Au programme sont retrouvés des ateliers de formation sur les trésors des forêts ainsi que des spectacles et ateliers de chants gospel.

Les 16 et 30 juillet, les 13 et 27 août, puis le 10 septembre auront lieu des ateliers de chants gospel de 14 h à 16 h à la Chapelle au 27 rue St-Pierre à Rivière-Bleue.

Une prestation de chants gospel se tiendra le 31 juillet à la messe du Bootlegger à l’église de Rivière-Bleue.

Le 10 septembre à 20 h aura lieu un spectacle-bénéfice de musique gospel avec une chorale de Québec.

DES ATELIERS SUR LES RICHESSES DE LA FORÊT

L’atelier «La forêt à boire et à épicer» sera donné le 17 juillet à 13 h où une cueillette de produits comestibles et savoureux est prévue.

Lors de cette activité, la cuisine québécoise, de par son histoire, utilise beaucoup d’aromates venus de l’Est. La forêt regorge toutefois de goûts et de saveurs tout aussi généreux qu'inattendus, qui sauront ravir vos papilles et donner un renouveau à vos plats.

Sur le thème forêt à boire et à épicer des richesses méconnues seront découvertes. De la limonade aux tisanes, de la pousse de conifères aux grains d'arbustes jusqu'aux fleurs, les participants seront familiarisés avec quelques principes de transformation de végétaux sauvages. Un atelier de 3 heures qui apportera la forêt à votre table et peut-être même jusque dans vos cocktails. Latelier sera animé par Nadia Vaillancourt de Saveurs indigènes.

Les 24 et 25 septembre dès 13 h, un atelier théorique et pratique de cueillette de champignons sauvages est prévu pour les débutants et intermédiaires.

Toutes les activités, sauf celle de la messe du Bootlegger, ont lieu à la Chapelle au Pied-du-Lac au 27, rue St-Pierre, à Rivière-Bleue (Pied-du-Lac).

Pour réserver ou avoir des informations supplémentaires, il faut téléphoner au (418) 955-2026, au (418) 955-9889 ou d’écrire à [email protected]