De nouveaux services à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup lance deux nouveaux services ce printemps, la livraison Bibliomobile et les trousses de lecture à emporter. Toujours prompte à aller à la rencontre des citoyens, l’équipe de la bibliothèque est certaine que les nouveautés contribueront à ouvrir encore plus grand les portes de l’accès aux livres et à la lecture.

Comme l’adage le dit à quelques mots près, si tu ne peux aller à la bibliothèque, la bibliothèque viendra à toi. C’est exactement le concept derrière Bibliomobile, qui offrira une livraison mensuelle de livres à la maison à certains abonnés louperivois, âgés de 70 ans et plus ou vivant une limitation temporaire ou permanente. Certaines autres situations pourraient se qualifier, les citoyens intéressés doivent contacter la bibliothèque pour vérifier leur admissibilité et s’inscrire.

Les trousses à emporter ont été conçues pour qu’un groupe, un organisme ou encore une résidence pour personnes âgées puissent les emprunter et animer de manière autonome une rencontre littéraire pouvant réunir jusqu’à huit personnes. Elles s’adressent tout particulièrement aux aînés, avec des sujets spécifiquement choisis à leur intention, mais peuvent également être empruntées par toute personne intéressée par leurs thèmes.

Les quatre trousses disponibles abordent respectivement la spiritualité, les métiers non traditionnels chez les femmes, le deuil et le temps des sucres d’hier à aujourd’hui. Chacune comporte un guide d’animation, des pistes de discussions, des informations liées au thème, huit exemplaires de chacun des livres, des documents audio et des liens virtuels afin de bonifier l’expérience. La personne ou l’organisme qui effectuera le prêt doit être abonné à la bibliothèque.

Pour s’inscrire, emprunter des trousses ou toute question concernant les nouveaux services, les citoyens sont invités à contacter iSabelle Moffet, au 418 867-6668 ou à [email protected]