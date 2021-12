Un deuxième extrait pour le groupe musical Fleurs

Après s’être dévoilé au public avec la chanson «L’Équilibre», une première pièce chaleureuse aux accents populaires et jazz, le groupe musical du Bas-Saint-Laurent Fleurs a présenté le 3 décembre «Seule à Montréal», le deuxième extrait d’un album à venir en 2022.

Seule à Montréal représente une toute nouvelle facette stylistique de l’univers musical de Fleurs. Plus chargée en intensité, les influences rock progressives du groupe y font surface à travers l’autonomie mélodique électrisante de chaque instrument. Disponible sur toutes les plateformes numériques, «Seule à Montréal» aborde la solitude en métropole sous les traits d’une quête de bien-être nostalgique aux couleurs de la région.

Seule à Montréal by Fleurs

Dirigé par l’autrice-compositrice-interprète Émilie Lévesque, Fleurs crée des chansons francophones colorées de jazz et d’envolées progressives. Avec Olivier Gosselin aux claviers, Emmanuel Bérubé-Simard à la basse, Émile Gosselin à la guitare et James Lévesque-Gagnon à la batterie, Fleurs est un projet musical indépendant qui aborde des sujets profonds et existentiels aux sonorités humaines et actuelles, le tout porté par des mélodies feutrées et accrocheuses.