Dévoilement de la programmation du Carrousel international du film de Rimouski

Le Carrousel international du film de Rimouski dévoile ce que réserve la 38e édition de son festival à son public. Celui-ci se déroulera en ligne du 22 au 28 mars, en plus d’activités en plein air dans la ville de Rimouski.

Le jeune acteur et réalisateur Étienne Galloy qui portera le titre de porte-parole. Le festival débutera avec son volet scolaire le 8 mars. Les films seront directement diffusés dans les écoles, le tout, enrichi de fiches pédagogiques, de médiations culturelles et d’ateliers. Plus de 1000 élèves inscrits à ce jour provenant des écoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles de la Madeleine pourront profiter de cet évènement pédagogique et ludique.

La Lanterne Magique, un concours de film image par image à créer depuis la maison et ouvert aux jeunes de partout au Canada, suit son cours jusqu’au 8 mars. Afin de stimuler la création, Mélanie Vialaneix, une jeune réalisatrice en cinéma d’animation, accompagne virtuellement les jeunes cinéastes en herbe. Les gagnants seront annoncés à la fin du festival le 28 mars.

La programmation sera diffusée en ligne via la plateforme Quoi Vivre Rimouski. Avec comme film d'ouverture «Blue Eyes and colorful my dres» réalisé par Polina Gumiela, son programme régulier et ses programmes Rétrospective du travail de Joël Vaudreuil, Carte blanche au Festival international du film d'animation d'Annecy, Mères Amères et Court d’école, le Carrousel promet une programmation diversifiée représentant plus de 15 pays.

Le Carrousel organise deux nouvelles activités cinématographiques en plein air : les Vitrines du Carrousel, un parcours déambulatoire de diffusion de courts métrages qui prendra place au centre-ville de Rimouski du 20 au 28 mars ainsi que le Parcours d’orientation du Carrousel qui se déroulera du 13 au 24 mars prochain au Parc Beauséjour de Rimouski.

Dans le cadre de son volet pro, le Carrousel annonce du même coup le scénariste Eric K. Boulianne comme mentor de la résidence créative 2021 qui se déroulera en ligne du 20 au 28 mars, ainsi que la table ronde ouverte à tous «Les enfants et les écrans» s’adressant tant aux professionnels qu’aux parents. De plus, il sera possible d’accéder à divers ateliers discussions en ligne avec des professionnels de l’industrie du cinéma, tel que Michel Ocelot, un grand nom du cinéma français, et ce, du 22 au 28 mars.

Pour clôturer son festival, le Carrousel promet une expérience musicale hors de l’ordinaire avec Quarantine Playground et une remise des prix des jurys en ligne le 28 mars prochain à 13 h.