L’artiste de cirque Alexanne Plouffe de Trois-Pistoles à La semaine des 4 Julie

L’artiste de cirque professionnelle originaire de Trois-Pistoles Alexanne Plouffe représentera la région du Bas-Saint-Laurent lors du concours les Talents bleus de l’émission La semaine des 4 Julie, diffusée sur les ondes de Noovo ce mercredi 27 janvier à 21 h.

Elle présentera un numéro de pôle acrobatique, sa discipline de prédilection. «J’essaie de changer l’image qu’on se fait quand on pense au pole dancing. C’est une discipline qui demande de la force physique, tout en ayant un côté technique et artistique», explique Alexanne Plouffe.

Sa passion pour le cirque s’est déclenchée alors qu’elle assistait à un spectacle des écoles primaires de Saint-Arsène et de Cacouna. «Quand je les ai vus, je me suis dit : c’est ça que je veux faire dans la vie. Je me suis inscrite à l’École de cirque de Québec, que j’ai fréquentée de 2013 à 2016», raconte Mme Plouffe. En septembre prochain, cette artiste de cirque professionnelle se rendra en Allemagne pendant cinq mois pour le travail.

«J’adore être sur scène. Ça me manque beaucoup avec la pandémie. Quand j’ai vu l’annonce de la recherche de talents de La semaine des 4 Julie, j’ai appliqué tout de suite», complète Alexanne Plouffe. Les occasions de montrer ses talents de cirque en direct à la télévision se font plus rares, en raison des défis logistiques de ce type de performance. Il sera possible d’aider Alexanne Plouffe à passer en demi-finale des Talents Bleus en votant sur la plateforme noovo.ca dès mercredi soir, après sa prestation.

Le concours Talents Bleus, qui compte 100 000 $ en prix, est une vitrine qui met en valeur le talent des artistes québécois de tous les domaines des arts de la scène, de partout au Québec dans le cadre de l’émission La semaine des 4 Julie.