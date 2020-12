Sparages offre la culture en cadeau

La salle de concert de l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup fourmillait en matinée le 18 décembre. Des bénévoles de l’organisme Sparages s’affairaient à remplir des dizaines de sacs avec des cadeaux culturels qui seront distribués au cours des prochains jours aux familles défavorisées de la MRC de Rivière-du-Loup.

Grâce à l’implication d’une dizaine de bénévoles, 71 enfants et 65 adultes de familles dans le besoin recevront des paniers culturels remplis de littérature, de musique, de matériel de création artistique, et bien plus afin qu’il puissent passer un beau Noël malgré les circonstances plus difficiles amenées par la pandémie.

La campagne de sociofinancement lancée sur la plateforme Web La Ruche Bas-Saint-Laurent a permis à l’organisme Sparages de bénéficier de 3 600 $ en dons. À cela s’ajoutent les contributions des différentes municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, des partenaires culturels, privés, 1 000 $ de l’entreprise Berger, 90 revues de Nouveau Projet, etc. Les dons totalisent ainsi environ 5 500 $.

«Cette année, on a ciblé des gens qui voulaient recevoir des cadeaux culturels à Noël. Les intervenants du CLSC ont fait le pont entre les familles et notre organisme. L’initiative est en parallèle avec les paniers de denrées fournis par la guignolée. En remplissant un formulaire, les familles ont pu nous adresser leurs demandes plus spécifiques en fonction de leur âge et de leurs intérêts», explique l’une des bénévoles et instigatrice des paniers culturels, Mélanie Langlais. Elle était accompagnée par Marie-Hélène Harvey et Émilie Lacroix.

Des instruments de musique, comme une guitare, de même que des cours de danse, des billets pour le cinéma ou le musée ont aussi été insérés dans ces paniers culturels. Des livres se retrouvent dans tous les sacs, sans exception.

Cette année, les billets du Centre culturel Berger n’ont pas pu être offerts en raison de l’importante logistique et de l’incertitude quant à la tenue des spectacles.

Cette initiative de Sparages a été reconduite pour une quatrième année afin d’offrir l’art et la culture aux familles dans le besoin. En 2018, Sparages avait été récompensé pour ce projet de paniers culturels par la Ville de Rivière-du-Loup, avec une Mention Cultura.