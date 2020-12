Jeanne Leblanc à la tête de Vues 2021

Pendant quatre jours, du 4 au 7 février, Jeanne Leblanc entrainera le public du festival de cinéma de Rivière-du-Loup Vues dans la tête de… dans ses coups de cœur, son cinéma, celui des autres, ce qu’elle aime et ce qui l’inspire.

La réalisatrice du remarqué «Isla blanca» en 2017, de l'intriguant et troublant «Les nôtres» en 2020 s'était déjà fait remarquer par ses courts métrages qui ont fait le tour de festivals du monde entier Loin des sentiments consensuels, Jeanne Leblanc n’aime rien de moins que de se confronter aux questions troublantes pour exposer les non-dits et révéler les faux-semblants. Film après film, des courts aux longs métrages, la cinéaste explore les drames de l'intime, la complexité des relations humaines, en particulier les relations familiales.

Jeanne Leblanc a fait ses études en cinéma à l’Université du Québec à Montréal. «Lavapiès», court métrage inspiré d’un quartier madrilène bien connu, est le fruit d’une résidence artistique à Madrid, obtenue grâce à une bourse au sortir de l’université.

À son retour au Québec, elle se lance dans la création cinématographique et réalise de nombreux courts. Quand elle n’est pas en tournage ou en train de scénariser ses prochains projets, Jeanne travaille également comme assistante à la réalisation ainsi que comme chargée de cours en cinéma à l’Université du Québec à Montréal.

Avec les nôtres, Jeanne Leblanc confirme ce regard d'auteur si particulier, et s'inscrit durablement dans le paysage cinématographique québécois. Jeanne Leblanc sera à la rencontre des curieux et des cinéphiles de Rivière-du-Loup. Axée sur des histoires à la mise en scène audacieuse et aux partis pris originaux, la programmation complète de cette carte blanche sera dévoilée en janvier.

Les passeports pour le festival sont disponibles sur la billetterie en ligne à l’adresse vuesdanslatete.eventbrite.ca. En plus des projections du volet carte blanche, consacré à notre tête, le passeport donne droit à toutes les activités, dont des ateliers de formation ouverts au grand public comme aux professionnels, des discussions ainsi que le volet Villes et villages en images. Le volet off «La tête à l’envers» offrira entre autres la crème des courts métrages francophones canadiens, en compétition pour les deux prix, celui du jury et celui du public. L’appel à films est en cours jusqu’au 31 décembre.

Le festival aura lieu au Centre culturel Berger et au Cinéma Princesse, dans le respect des consignes sanitaires de la zone orange où se trouve actuellement Rivière-du-Loup. En cas de passage en zone rouge, le festival sera maintenu. Les festivaliers pourront assister aux activités, rencontres et profiter des films en ligne, dans le confort de leur salon.