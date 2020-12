Rivière-du-Loup en spectacles lance sa programmation hivernale

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a présenté le 30 novembre sa nouvelle programmation de spectacles pour les mois de janvier, février et mars. Elle comprend des incontournables de la chanson comme Les Trois Accords, Luce Dufault, Vincent Vallières ou encore Brigitte Boisjoli.

Les Louperivois seront ravis de voir les musiciens et chanteurs de la formation Time it Was de retour sur la scène du Centre culturel Berger. «Créer une programmation de spectacles en temps de pandémie, ce n’est pas de tout repos. Il faut rechercher, oser, s’ajuster et s’assurer d’offrir une belle diversité à notre clientèle malgré le peu de spectacles en tournée présentement. Notre équipe a travaillé plus fort que jamais pour proposer aux adeptes de culture des spectacles variés, professionnels et différents. Notre plus grand désir est de permettre à la population, autant aux familles qu’aux étudiants, d’aller voir des spectacles à prix abordables et leur donner la chance de passer un moment agréable en oubliant les tracas du quotidien», affirme Frédéric Roussel, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles. D’ici le mois d’avril, 26 spectacles seront proposés à la population.

Les adeptes de spectacles d’humour seront également bien servis avec Olivier Martineau, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Yannick De Martino et deux Soirées spéciales Juste pour rire. En théâtre, la population verra sur scène Jean-Michel Anctil et André Robitaille dans la pièce «Des cailloux plein les poches» et Anglesh Major dans la pièce «King Dave», créée par Alexandre Goyette et produite par Duceppe. La Otra Orilla présente «Rite», un spectacle de danse flamenco et la Galerie de Machine de cirque fera plaisir aux avides de performances acrobatiques et d’arts visuels.

Les enfants seront aussi choyés avec «La petite sorcière gentille» de Marie-Annick Lépine, membre du groupe des Cowboys Fringants, Brimbelle, Atchoum accompagnée de Pépé et sa guitare ou encore Brotipo,

La formule Cabaret espace scène du Centre culturel Berger qui débute en décembre et qui revient en 2021, présente le spectacle «Encounter» de Beyries, le pianiste virtuose Simon Denizart en musique jazz et musique du monde ainsi que Jordan Officer avec sa six cordes tout en jazz, blues et country. Cette formule plus intime permet aux spectateurs de vivre un moment avec l’artiste sur scène, dans un espace de 75 personnes,

Tous les spectacles sont présentés en respect des normes sanitaires et de distanciation physique en vigueur et auront lieu dans la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger. Les billets de tous les spectacles sont en vente dès maintenant via le rdlenspectacles.com, à la billetterie au 85 rue Sainte-Anne ou par téléphone au 418 867-6666. Spécialement pour la période des Fêtes, la billetterie du Centre culturel Berger sera ouverte les samedis 12 décembre et 19 décembre de 12 h 30 à 17 h 30 et fermée les 24 et 25 décembre ainsi que le 31 décembre et 1er janvier. L’horaire régulier se poursuit du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 17 h 30.