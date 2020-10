Tournage avec Alex Perron à Pohénégamook

Malgré les températures froides des derniers jours, il y avait du mouvement cet après-midi à la plage municipale de Pohénégamook. L’humoriste Alex Perron et l’équipe de tournage de l’émission Comédie sur mesure produite par ComediHa! s’y sont arrêtés dans le but avoué d’essayer de trouver Ponik le monstre du lac, lors d’une sortie de plongée alors que le mercure frôlait le point de congélation.

L’humoriste s’est aussi rendu à la microbrasserie le Secret des Dieux et fait une incursion dans le milieu de l’acériculture. Ces activités serviront à alimenter un spectacle qui sera écrit au cours de la journée de demain et présenté à 19h30 devant public au Centre Léopold-Plante de Pohénégamook.

«Le défi, c’est d’écrire le stand-up et de le faire le soir même. Il y a quelque chose de bien convivial, dans le sens où les gens savent que c’est un spectacle pour eux. C’est surtout pour souligner ce qui s’est passé pendant les deux jours de tournage. Ça reste un stress, mais on est plus dans le plaisir que dans la performance», explique l’humoriste Alex Perron.

Ce dernier en est à sa deuxième participation à l’émission Comédie sur mesure, diffusée sur les ondes de Z. Il s’agit avant tout, selon lui, d’un prétexte pour s’amuser et faire découvrir de nouveaux lieux et leurs citoyens aux téléspectateurs.

Alex Perron s’est d’ailleurs montré heureux de la destination qui lui a été proposée. «Ici, c’est magnifique, le lac est vraiment beau. Les gens qu’on a rencontré à date sont super sympathiques. J’aime beaucoup les trucs fantastiques alors tout le principe du monstre du lac, ça m’intrigue et ça m’intéresse.» Il a semblé toutefois appréhender la portion de plongée alors que le mercure oscillait sous 0 et que le vent soufflait à la tête du lac.

Pour voir le résultat de ce tournage, il faudrait surveiller le début de la quatrième saison de Comédie sur mesure qui sera diffusée à partir du 12 novembre prochain à 21h30 à Z.