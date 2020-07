Chantal Drouin partage sa passion pour la musique avec l’album «Automne»

La musique est avant tout un moyen d’expression et de partage pour l’auteure-compositrice-interprète Chantal Drouin de Sainte-Françoise, et la communauté le lui rend bien. Une campagne de sociofinancement lancée en juin dernier sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent lui a permis de financer son cinquième projet, un album de musique instrumentale intitulé «Automne».

«Ce que j’aime par-dessous tout, c’est jouer de la musique avec les autres. La rendre accessible au plus de gens possible. C’est un medium universel», témoigne Mme Drouin. Cette dernière accompagne plusieurs chanteurs de la région en tant pianiste pour l’ensemble Synergie et elle donne aussi des ateliers musicaux au Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles. «Le groupe les Joyeuses Troubadoures nous permet de chanter en groupe et je peux mettre mon talent musical au service de ma communauté», explique-t-elle. Ces activités ont toutefois été mises sur pause en mars.

Les contreparties offertes dans le cadre de la campagne de financement permettaient aux participants de réserver leur album à l’avance, de demander un concert privé ou encore de s’assurer d’avoir une place lors du lancement prévu en septembre. Mme Drouin a réussi à amasser un montant de 5 395 $, qui sera versé aux divers collaborateurs qui ont permis de mener à bien ce projet, dont la coréalisatrice Leela Guilbert. La musique a ainsi été enregistrée chez elle et sa maison s’est transformée en studio pendant quelques jours. Des fenêtres ont notamment dû être bouchées afin de bien capter le son du piano à queue.

Le dernier projet musical réalisé par Chantal Drouin datait de 2012. Son travail de création n’a quant à lui jamais vraiment été mis sur pause. «Je travaillais pas mal et le processus créatif demande ce que j’appelle de l’espace-temps. C’est lorsque j’ai de la place dans ma tête que peut émerger la création. En général, j’avais des pièces qui dataient d’un petit bout de temps et que je voulais peaufiner, retravailler. J’en ai composé d’autres plus récemment», ajoute la musicienne. L’idée d’un album musical au piano s’est formée dans un désir d’élaguer et de laisser la musique de l’instrument parler par elle-même. Les paroles sont plutôt remplacées par des haïkus, de courts poèmes écrits par la compositrice. Ils ont été imprimés dans le livret du disque et seront lus lors des prestations sur scène.

Le lancement de l’album se déroulera en deux temps les 26 et 27 septembre au vignoble le Domaine du lac de Saint-Mathieu-de-Rioux. Puisque 60 personnes ont déjà réservé une place, deux représentations sont prévues, le nombre de spectateurs maximal étant fixé à 50. «L’album s’intitule ‘’Automne’’ et avec la vue sur la forêt et le lac, il y a de bonnes chances que ce soit bien coloré à l’extérieur à la fin septembre», complète Mme Drouin.

Les personnes intéressées peuvent réserver leur album ou leur place pour le lancement par courriel à : [email protected] ou par téléphone au 581-645-8053. Chantal Drouin a aussi créé un album de chansons pour enfants, un livre-disque de poésie et de paroles de chansons et deux musicontes.