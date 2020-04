Ambiance musicale pour le télétravail par Mathieu Boucher

Alors que le télétravail est maintenant la norme pour éviter la propagation de la COVID-19, l’auteur-compositeur-interprète louperivois Mathieu Boucher a lancé le 17 avril un album numérique de cinq pièces de musique ambiante. Des créations qui favorisent la concentration ou l’évasion, selon la volonté de l’auditeur.

Cet album est le troisième de Mathieu Boucher qui exploite la guitare pedal steel pour créer des ambiances musicales uniques. Il l’a créé peu avant le confinement, et complété au cours des dernières semaines. Cette fois, l’auteur-compositeur-interprète a utilisé des magnétophones à bande magnétique pour créer de la musique aléatoire. «J’ai créé des boucles que j’ai coupées et collées et je les fais passer dans les magnétophones pendant que ça enregistre. J’ai quatre boucles différentes qui jouent en même temps. Elles sont imprévisibles parce qu’elles n’ont pas toutes la même longueur. La musique créée est donc transformative et aléatoire», explique Mathieu Boucher. Le tout a été enregistré dans son appartement, transformé en studio d’enregistrement pour le collectif Rainbow Submarine. Il a collaboré avec son colocataire Bastien Banville, qui a créé la pochette de l’album à l’aide de diapositives altérées par différentes techniques artistiques.

«On crée beaucoup en ce moment parce que nous avons la chance d’être confinés ensemble dans un studio d’enregistrement avec nos instruments. On rouvre nos livres de jazz du Cégep et on revoit des notions qu’on n’avait pas touchées depuis des années. On travaille aussi sur un album concept à deux», ajoute Mathieu Boucher. La guitare pedal steel est un instrument à cordes pincées traditionnellement utilisé dans la musique country ou hawaïenne. «C’est un instrument qui chante un peu comme une voix humaine. Il a plus de cordes qu’une guitare et davantage de possibilités. On peut jouer avec les tonalités rapidement en glissant sur les cordes pour donner un autre mouvement musical. Je suis guitariste, à la base, c’est un instrument qui vient me chercher, mais ça n’a rien à voir ensemble, j’ai dû réapprendre à jouer avec cet instrument».

Pour le moment «Pedal Steel Vol. 3 : Musique pour télétravail» est disponible en version numérique seulement, mais Mathieu Boucher envisage la production d’une quantité limitée de cassettes pour faire un lien avec la création de la musique sur des bandes magnétiques.

Pour l'écouter :