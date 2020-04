Une première au Québec pour le 14e Festival-concours de musique

En ces temps où plusieurs concours, programmes officiels et examens sont suspendus, le Festival-concours de musique (FCM) de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent innove. Pour l’édition 2020, les auditions se dérouleront virtuellement du 15 au 27 mai pour les catégories Individuel et Musique de chambre, si les musiciens peuvent partager l’écran.

Le concours est toutefois annulé pour les grands ensembles, logique et logistique obligent. Les inscriptions sont par ailleurs rouvertes pour ces deux catégories, du 7 avril au 1er mai, ce qui pourrait permettre à de nouveaux musiciens de se joindre à l’évènement. La situation exceptionnelle qui affecte actuellement le Québec et le monde bouleverse la tenue de ce grand rassemblement de musiciens.

Le Festival-concours vise à soutenir les élèves et les professeurs de musique en étant une source de motivation et d'encouragement pour les jeunes à persévérer dans le travail constant qu'exige la pratique d'un instrument, de même qu'une occasion de formation qui pourra les aider à progresser dans leur parcours de musiciens.

«En pensant à tous ces jeunes qui ont investi un effort soutenu depuis plusieurs mois pour préparer leur prestation et qui, pour plusieurs, continuent de travailler à distance avec leurs professeurs, nous avons discuté des différentes options qui s’offraient à nous et imaginé une version virtuelle de nos auditions qui leur permettra d’être entendus par nos juges et de recevoir les commentaires, notes et certificats de la part de nos juges, de même que la médaille et, éventuellement, la bourse associés à leur prestation», explique la directrice du Festival-concours de musique, Manon Thériault. Ce virage numérique a été réalisé en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup et Mathieu Boucher de l’École Anna-Marie-Globenski.