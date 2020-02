Visite guidée au Musée du Bas-Saint-Laurent pour la FADOQ

La FADOQ organise une visite guidée au Musée du Bas-Saint-Laurent le mardi 11 février à 13 h 30 pour découvrir la nouvelle exposition permanente «Visages et paysages».

Sous la formule d’un salon de thé, le public est invité à découvrir en compagnie de la guide du musée, Marie-Soleil Jean, les photos de la collection. L’exposition présente l'histoire, les gens et la culture de la région à partir des photographies anciennes du musée, tout en faisant ressortir la spécificité naturelle et culturelle du Bas-Saint-Laurent et en montrant l'évolution du paysage et des gens qui l'habitent et l'animent. Le cout est de 5$ et l’inscription est obligatoire au 1 800-828-3344.