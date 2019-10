Claude Dubois en toute liberté à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète de renom Claude Dubois interprètera ses incontournables succès tels que Le blues du businessman, J’ai souvenir encore et Si Dieu existe, entre autres, le jeudi 3 octobre à 20h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup lors de son spectacle «Dubois en liberté».

Artiste de la scène actif depuis 1964, Claude Dubois possède un répertoire riche et varié qu’il mettra en valeur lors de son passage à Rivière-du-Loup. «Les gens viennent me voir pour passer une bonne soirée. Trois générations ont été en contact avec mes chansons d’un bout à l’autre du Québec. Chaque personne en a sa propre interprétation, c’est pourquoi je n’ai jamais voulu les expliquer. La poésie est extraordinaire, parce que chacun de nous a sa propre réalité par rapport à la chanson», explique l’artiste.

Le spectacle «Dubois en liberté» est en tournée depuis 2017, et Claude Dubois estime avoir mis le doigt sur la recette gagnante et être à la bonne place, tant pour le public que pour les artistes sur scène.

Claude Dubois a annoncé en 2016 sur les ondes de l’émission Tout le monde en parle qu’il livrai un combat contre le cancer de la moelle osseuse, mais il tient tout de même à monter sur la scène soir après soir pour faire ce qui le passionne depuis toujours. «On passe la soirée ensemble et on embarque pour un voyage. C’est un bonheur sans fin pour moi. Le public me donne beaucoup d’énergie et j’en ai besoin.»

Accompagné de quatre musiciens sur scène, il s’adonne à quelques libertés dans l’émotion qu’il livre au public lors de ses chansons. Claude Dubois a notamment offert 10 supplémentaires de ce spectacle au Grand Théâtre de Québec, signe qu’il est apprécié de la part du public.

«Je me paye une traite en allant dans mes régions du Québec. C’est un bonheur, ce n’est pas une ‘’job’’ pour moi d’aller rencontrer le monde que j’adore. La scène est le seul endroit où je m’ennuie le moins du monde. On ne peut pas être insensible à des centaines de personnes qui vibrent et qui nous aiment (…) À chaque jour le défi recommence à et à chaque fois la fragilité est là. J’ai toujours la mission que dès que le mets un pied sur scène et que j’entends la musique, c’est là que ça se passe», conclut M. Dubois.

Des spectacles de «Dubois en liberté» sont d’ailleurs prévus jusqu’en octobre 2020. Les billets pour la prestation de Claude Dubois à Rivière-du-Loup sont disponibles au 418-867-6666 ou encore au rdlenspectacles.com.