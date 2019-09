Des activités gratuites pour les Journées de la culture

À l’occasion des Journées de la culture, le Manoir seigneurial Fraser (32, rue Fraser) et la chapelle anglicane St Bartholomew (15, rue du Domaine), situés à Rivière-du-Loup, accueilleront trois activités culturelles gratuites.

Le vendredi 27 septembre à 20h, les arts de la scène sont à l’honneur. Le révérend Georges Thompson Harding invite les citoyens à St-Bartholomew pour une cérémonie hors du commun mêlant théâtre, slam, musique et plus encore. Cette activité convient davantage à un public adulte.

Le samedi 28 septembre, de midi à 16h, Pilar Macias, artiste membre de Voir à l’Est, art contemporain invite les gens au Manoir seigneurial Fraser pour un atelier de création artistique. Elle convie les citoyens de tous âges à participer à la construction d’une œuvre qui intègrera des portraits pris et imprimés sur les lieux ainsi que des photographies d’éléments de la nature.

Le dimanche 29 septembre, de 10h à 16h se déroulera la traditionnelle fête des récoltes au Manoir. Cette année, la famille Fraser est à la recherche d’un jeune cuisinier ou d’une jeune cuisinière. Des épreuves culinaires reliées aux cinq sens et des dégustations sont au programme. Ces épreuves amèneront les jeunes participants et leurs parents à un atelier culinaire surprise en compagnie de Valéda, la domestique du Manoir. Pour obtenir plus d’information, il suffit de composer le 418-867-3906.