Lancement du livre «Au-delà des épreuves»

La vie du couple formé de Mireille Bouvier et d'Allen Bouchard n'a jamais été un long fleuve tranquille. Au travers les épreuves, le couple s'est solidifié. On ne baisse pas les bras facilement chez les Bouvier-Bouchard. Dans un récit au ton personnel, Mireille relate leurs victoires sur l'adversité dans son premier livre intitulé «Au-delà des épreuves».

Du terrible accident de travail dont Allen sortira grièvement blessé et brulé au troisième degré, des sept fausses couches de Mireille, apparait des petits miracles issu de leur amour et de leur force de caractère, leurs fils Emrick et Zachary. Une histoire humaine pleine de résilience et de tendresse.

Le lancement du livre aura lieu le samedi 24 aout à 13 h 30 au Resto-Bar Le Stela situé au 733, rue Commerciale Nord du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac. Venez rencontrer l'auteure et son complice. Toute la population est invitée.