Un premier livre de survie en forêt pour Billy Rioux

L’aventurier de l’histoire et digne héritier des coureurs des bois, originaire de Saint-Antonin, Billy Rioux réalise un rêve. Son premier livre de survie en forêt, «Bushcraft, la survie relax», est arrivé sur les rayons des librairies depuis le 25 juillet. Un véritable «must» pour tout amateur de plein air.

«Il s’agit du premier livre de Bushcraft francophone en Amérique du Nord!, lance l’auteur. C’est le fruit de plus de 20 ans d’aventures en forêt», souligne Billy Rioux qui n’a pas caché son excitation de voir un rêve prendre forme.

BUSHCRAFT

Véritable phénomène chez nos voisins du Sud ainsi qu’en Europe, le «Bushcraft» est l’art d’utiliser les ressources de la nature pour s’abriter, se nourrir et améliorer son confort en toute saison, avec le moins de matériel possible. Il rejoint aussi la philosophie du «Leave no trace» qui est de minimiser son empreinte sur la nature. À titre d’exemple, on utilisera alors un arbre mort plutôt que d’en abattre un de vivant ou on effacera les traces de son passage après un court bivouac.

Bref, dans ce livre, Billy Rioux vous apprendra, entre autres, à bâtir un feu, connaitre les plantes comestibles de base, la cuisine rustique sur les braises, les abris construits avec les ressources de la forêt et les 15 pièces d’équipement à emporter pour une expérience minimaliste en nature afin de mieux se préparer à une éventuelle «survie en forêt».