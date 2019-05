Le Témilacois Dominik Deschamps lauréat au Tremplin de Dégelis

Pour sa 20e présentation qui se tenait du 13 au 19 mai, le Tremplin de Dégelis peut dire encore une fois mission accomplie. Les 30 participants ont offert le meilleur d’eux-mêmes et fait vivre au public toute la gamme des émotions. L’évènement compte parmi ses grands lauréats cette année Dominik Deschamps de Témiscouata-sur-le-Lac, dans la catégorie Interprète 18 ans et plus.

Les autres artistes qui ont été couronnés par le jury sont Guillaume Lecompte de Québec dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète, Gabrielle Jouanno de Saint-Sauveur dans la catégorie Interprète 13-17 ans et Alex Fredo de Montréal pour le volet Humour.

Jade Bouchard de Saint-Jean-de-la-Lande a été élue coup de cœur du public pour la soirée de mercredi. Dominik Deschamps a remporté ce même prix pour la soirée du jeudi, et Alex Fredo a reçu la mention du vendredi. Ce dernier a également mis la main sur le prix du numéro coup de cœur du jury.

L’auteur-compositeur-interprète Guillaume Lecompte a également remporté une participation à l’émission Belle et Bum diffusée sur les ondes de Télé-Québec, ainsi que le prix de la Fabrique Culturelle. Dominik Deschamps de Témiscouata-sur-le-Lac a pour sa part remporté une participation au concours Ma première Place des Arts.

Christophe Dupéré s’est vu remettre un stage d’observation à l’École nationale de l’humour. La bourse Québécor a été remise à Camel Airoui de Niort, en France. Dominic Baker est reparti avec le prix Coup de cœur de l’organisme de diffusion de spectacles Les 4 Scènes du Témiscouata et Gabrielle Jouanno a remporté le prix du Festival international de la chanson de Granby.

L’auteur-compositeur-interprète Arnaud Quintal-Émard a gagné une participation à la série Découvertes de Vitrines sur la relève Québec. Les prix de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec ont été remis aux artistes Camel Arioui, Arnaud Quintal-Émard, Yvon Lévesque, Guillaume Lecompte, Frédéric Dufour et Yoann Guay. Ce dernier a également remporté le prix coup de cœur du Collège Notre-Dame. Yvon Lévesque a pour sa part reçu le prix Camp chanson Québécor de Petite-Vallée et le prix Relève à la maison Félix-Leclerc.

Alex Fredo a mis la main sur la quasi-totalité des prix remis en humour, soit le coup de cœur CIBM FM 107, des participations au ComediHa! et au Zoofest, un profil sur la plateforme Engage un humoriste, ainsi qu’un prix du Terminal Comédie Club.