Le répertoire Tiroirculturel.ca s’agrandit

Une toute nouvelle version du répertoire www.tiroirculturel.ca est maintenant en ligne. Visant la mise en valeur des acteurs culturels, la plate-forme a été bonifiée en plus de présenter dorénavant des acteurs culturels des 4 MRC du KRTB. Des actions de promotion seront mises en œuvre pour maximiser la visibilité et l’utilisation afin d’en faire un outil de référence incontournable dans la région.

Le Tiroir culturel est un répertoire d’artistes, d’artisans, de lieux et d’organismes à vocation culturelle. Auparavant exclusivement louperivois, le Tiroir culturel embrasse désormais aussi le Kamouraska, le Témiscouata et Les Basques et ce, grâce à une volonté commune des MRC et de leurs comités de développement culturel respectifs.

L’objectif principal du projet consiste à faire valoir les acteurs culturels des quatre territoires en les faisant connaitre auprès de différents publics que ce soit auprès de diffuseurs, d’organisateurs d’évènements, de salons, de commissions scolaires, du personnel des écoles ou encore du public en général. Jusqu’à présent, 184 inscriptions ont été recueillies : 32 au Kamouraska, 69 dans Rivière-du-Loup, 57 au Témiscouata et 26 dans les Basques.

La plate-forme a également été remaniée, notamment sur le plan du graphisme et du moteur de recherche. Chaque fiche individuelle comporte une présentation de la personne ou de l’organisme, une liste des mentions reçues, des photos, des vidéos, une offre de services ainsi que les coordonnées pour entrer en contact avec l’artiste ou l’organisation. L’inscription est totalement gratuite. Il est possible de s’inscrire en tout temps en remplissant le formulaire disponible dans la section d’inscription du tiroirculturel.ca.