Appui au projet Pont de glace du BeauLieu culturel du Témiscouata

Le Comité d’investissement communautaire de Telus à Rimouski a remis un chèque de 2 800 $ pour le développement du spectacle final du projet Pont de glace qui aura lieu au BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) la fin de semaine du 12 avril.

Ce montant vient supporter le travail amorcé il y a deux ans avec cinq groupes de jeunes en lien avec des programmes Arts-Études et des activités parascolaires des quatre écoles secondaires du Témiscouata.

Le projet Pont de Glace, dans son processus de création ainsi que dans sa diffusion, stimule les jeunes à expérimenter, apprendre et partager dans un cadre innovateur, lequel dépasse les murs de leur école et contribue ainsi à valoriser et nourrir leur identité individuelle, témiscouataine et bas-laurentienne.

Guidés par cinq artistes professionnels solides et actifs en arts visuels, en cinéma, en danse, en littérature et en musique au Bas-Saint-Laurent, les jeunes artistes en herbe sont amenés à réfléchir sur un thème commun, à penser en dehors de leur cadre habituel de pratique artistique, à proposer du contenu, à questionner la forme, à explorer de nouvelles démarches artistiques.

Avec le groupe Fracture de Matane, qui assure la direction artistique, le projet Pont de glace espère stimuler chez les jeunes artistes participants le désir de créer et d'innover, la curiosité de s'approprier des techniques de documentation, de transformation, de création d'images, de mouvements et de sons numérisés, la confiance en leur potentiel créateur et l'émergence d'une démarche artistique personnelle. Le projet Pont de glace est supporté par le Conseil des arts et des lettres du Québec de même que par les 16 partenaires des MRC du Bas-Saint-Laurent.