Jean-Pierre Ferland apporte ses incontournables à Rivière-du-Loup

Le grand de la musique québécoise Jean-Pierre Ferland sera en spectacle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 22 septembre dès 20h, dans le cadre de sa tournée «Avant de m’assagir».

À 84 ans, Jean-Pierre Ferland est toujours bien actif dans le milieu musical, il prépare même un album intitulé «Toutes les femmes de ma vie», en collaboration avec 11 chanteuses, dont la dernière gagnante de La Voix, Yama Laurent, Céline Dion et Isabelle Boulay. Plusieurs chansons marquantes de son répertoire interprétées en duo avec ces chanteuses se retrouveront sur le nouvel opus, dont la sortie est prévue pour le mois prochain.

Après 60 ans de carrière, Jean-Pierre Ferland a pu voir évoluer son public avec lui. «La réaction que j’ai le plus souvent, ce sont des gens d’une cinquantaine d’années qui viennent me voir et me disent que ce sont leur parents qui les ont amenés à m’écouter. Ma musique est familiale, c’est valorisant pour un artiste», a-t-il expliqué.

Sur scène à Rivière-du-Loup, cinq musiciens et deux choristes, Julie Anne Saumure et Mélissa Bédard, accompagneront Jean-Pierre Ferland. «Chaque fois, c’est comme si c’était le premier spectacle qu’on jouait ensemble, je prends le temps de les regarder sur la scène (…) Le public me fait faire ça, j’ai besoin de faire des spectacles pour être heureux», souligne M. Ferland. Chaque spectacle est différent, selon les réactions du public, il y raconte diverses anecdotes et des pans de sa vie.

Bénéficiant d’un lot de compositions et d’un répertoire large qui s’est inscrit dans la culture populaire québécoise, Jean-Pierre Ferland prend toujours autant de plaisir à interpréter ses succès pendant deux heures sur scène. «La chanson ‘’Un peu plus haut, un peu plus loin’’, j’ai toujours un petit frisson quand je la chante devant le public», avoue-t-il. Le public pourra certainement entendre également «Une chance qu’on s’a» et «Le Petit Roi», deux incontournables de son riche répertoire. Afin de souligner le passage de Jean-Pierre Ferland au Centre culturel Berger et ses 60 ans de carrière, une photo sera prise pour l’immortaliser sur le Mur des célébrités.

Les billets sont disponibles auprès du Centre culturel Berger au 418-867-6666, ou encore au rdlenspectacles.com.