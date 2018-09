Le Prix international Saint-Denys-Garneau à trois créateurs du Bas-Saint-Laurent

Le Prix international Saint-Denys-Garneau, qui salue la qualité et l’originalité d’un livre d’artiste, a été décerné pour 2018 à trois créateurs du Bas-Saint-Laurent: la poète Constance Céline Brousseau, le concepteur-relieur Fernand Pelletier et l’artiste visuelle Raymonde Lamothe, tous les trois de Notre-Dame-du-Portage.

La Corporation Champs Vallons, qui fait la promotion du livre d’artiste au Québec, au Canada et à l’étranger, souligne ainsi chaque année depuis 16 ans une œuvre jugée exceptionnelle. La remise du prix a eu lieu le 1er septembre à la Papeterie Saint-Gilles, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Les lauréats ont reçu une sculpture de Ginette C. Trépanier et un livre-hommage à Saint-Denys-Garneau.

On peut admirer l’œuvre primée, À bas bruit Les saisons, au Musée du Bas-Saint-Laurent jusqu’au 30 septembre, en même temps que sept autres livres d’artistes portageois.

Elle sera aussi à l’honneur à la biennale de Livres d’artistes au Portage, qui présentera une quarantaine d’œuvres d’artistes québécois et européens les 28, 29 et 30 septembre, à la salle Gilles Moreau de Notre-Dame-du-Portage. Un évènement à ne pas manquer lors des Journées de la culture. Il est possible d’en savoir plus au www.livresdartistesauportage.com