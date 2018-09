Un million de dollars de billets, 56 000 spectateurs

L’année 2017-2018 se conclut par des chiffres éloquents pour l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles: 1 M$ de billets vendus et 56 000 spectateurs.

«À chaque année, notre défi est d’organiser une centaine de spectacles, de gérer les locations et les activités, de vendre des billets, beaucoup de billets. Planifier 20 000 heures de travail, accueillir plus de 50 000 spectateurs… Le défi est grand, mais ô combien passionnant», exprime d’entrée de jeu Pierre Levesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.

L’heure est au bilan et parmi les bons coups de l’année, mentionnons le spectacle scolaire «Buzz cuivres», qui a rassemblé 2 000 jeunes de niveau primaire en février, la présentation, pour la première fois au Centre Culturel Berger, d’une résidence d’artiste avec Véronique Bilodeau, l’arrivée des numériseurs de billets, l’implantation de nouvelles formules d’abonnements, la réalisation du Mur des célébrités et la présentation, avec un grand succès, d’Elvis Experience et Martin Matte au Centre Premier Tech.

Côté administratif, la corporation présente un budget équilibré pour une cinquième année consécutive. La dernière année a aussi été l’œuvre de changements majeurs au niveau de la constitution des membres du conseil d’administration. Les règlements généraux ont été modifiés pour faire une plus grande place à la représentativité des clients et utilisateurs. Cinq nouveaux administrateurs ont également fait leur entrée.

L’année 2017-2018 en chiffres

Diffusion de 86 spectacles professionnels, 76 activités de développement et 42 activités de location pour un total de 204 activités;

56 268 personnes accueillies dans nos différentes salles (spectateurs, participants à des activités de développement, locations et autres);

4 583 heures de bénévolat réalisées par notre équipe de bénévoles.

La programmation du Centre culturel Berger, du Cabaret des mauvaises habitudes, des Shows du garage, des soirées Juste pour Rire et des Mercredis Shows de la Goélette a séduit le public à plusieurs reprises. «Il est valorisant de voir tous ces sourires à la fin d’un spectacle. Nous sommes fiers de faire partie d’une organisation dynamique et d’avoir le sentiment de réaliser des choses qui font du bien à notre collectivité», conclut Pierre Levesque.

Le conseil d’administration est formé de Christian Pomerleau, président, Louis Vallière, vice-président, Caroline Mailloux, secrétaire-trésorière et David Guimont, Jacques Moreau, Raymond April, François Lévesque, Karine Bernier et Valérie Lavoie, administrateurs. L’élection du prochain exécutif (présidence, vice-présidence, secrétariat-trésorerie) sera réalisée lors de la réunion ducConseil d’administration de septembre.