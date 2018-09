La musique de Gabrielle Lefrançois-Paré

À peine quelques jours après être revenue du Festival international de la chanson de Granby, Gabrielle Lefrançois-Paré remontait sur la scène, cette fois pour interpréter quelques chansons à l’occasion de la rentrée au Cégep de Rivière-du-Loup. Rencontre avec une artiste en éclosion.

Le parcours musical de Gabrielle Lefrançois-Paré a débuté dès son tout jeune âge. «J’ai commencé à chanter dans une chorale à l’âge de six ans. La directrice m’a dit que j’avais de l’oreille et de continuer à chanter. Elle m’a donné des solos et ensuite j’ai suivi des cours de chant pendant 10 ans. Je m’accompagne à la guitare depuis trois ans», explique Gabrielle Lefrançois-Paré.

Son parcours l’a menée à participer à Secondaire en spectacle à deux reprises, et elle s’est même rendue au Panquébécois de Sorel-Tracy en cinquième secondaire. On a aussi pu l’entendre lors de divers concours tels que Propulse ta voix de Saint-Alexandre-de-Kamouraska (elle s’est rendue en finale), Cégeps en spectacle (coup de cœur du public) et, plus récemment, au Tremplin de Dégelis, où elle a remporté les grands honneurs dans la catégorie interprète 13-17 ans, de même qu’une participation au volet «Jamais trop tôt» au Festival international de la chanson de Granby.

Gabrielle a opté pour un style chansonnier lors du concours au Témiscouata, bien qu’elle compose également sa propre musique. Le public l’a pu entendre interpréter «Ce soir l’amour est dans tes yeux» de Martin St-Clair, «Espionne russe» de Joseph Edgar et «Le Bureau du médecin» des Trois Accords. «C’était une expérience fantastique, tant pour l’ambiance, la place que les formations, c’était incroyable. Ils prenaient soin de nous et de manière professionnelle», ajoute-t-elle à propos du Tremplin.

Lors de sa participation au Festival international de la chanson de Granby, Gabrielle était entourée d’un groupe de 24 jeunes talents âgés de 13 à 18 ans, sélectionnés partout au Canada. Ils ont eu cinq jours pour préparer un spectacle complet, sous la supervision d’Andréanne A. Mallette et Isabelle Côté. On lui a même enlevé sa guitare pour la sortir de sa zone de confort, une expérience qu’elle juge très formatrice.

Gabrielle Lefrançois-Paré a d’ailleurs déjà confirmé son intention de participer aux prochaines auditions de l’émission La Voix, diffusée sur les ondes de TVA.

Voici les prestations de Gabrielle Lefrançois-Paré au Tremplin de Dégelis 2018 :