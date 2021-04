COVID-19: 48 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Au lendemain d'une sortie publique du directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, préoccupé par la hausse de cas au Bas-Saint-Laurent, la région compte 48 nouveaux cas de COVID-19. Toutes les MRC du territoire comptent au minimum 1 nouveau cas.

Ce sont les MRC de Rivière-du-Loup avec 18 nouveaux cas, de Rimouski avec 10 nouveaux cas et de Témiscouata avec 9 nouveaux qui en dénombrent le plus. Suivent ensuite les MRC de Kamouraska avec 4 cas, La Mitis avec 3 cas, puis des MRC des Basques, de La Matanie et de la Matapédia avec 1 cas chacune. Un dernier cas reste à déterminer.

Cas par MRC :

Kamouraska 475 (+4) Rivière-du-Loup 879 (+18) Témiscouata 225 (+9) Les Basques 77 (+1) Rimouski-Neigette 705 (+10) La Mitis 155 (+3) La Matanie 233 (+1) La Matapédia 64 (+1) Indéterminés 23 (+1) Bas-Saint-Laurent 2836

Le Bas-Saint-Laurent franchit la barre des 300 cas avec 304 cas actifs, une hausse de 17. Actuellement, 12 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 3 aux soins intensifs. Au total, 2 495 personnes sont considérées comme rétablies depuis le début de la pandémie.

Rappelons que le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé que la vigie qui était en cours au 4e étage (chirurgie) du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup (CHRGP) en raison d’un cas positif à la COVID-19 est maintenant considérée comme une éclosion par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. On dénombre 6 usagers positifs et aucun travailleur.

Il y a eu 1 574 tests de dépistage réalisés la veille.

VARIANTS

Soulignons que 100% des cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent sont des cas de variants. Les données obtenues sont basées sur une période de 7 jours. La situation est identique en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Il s'agit des deux seules régions sociosanitaires de la province où l'entièreté des cas sont des variants. Pour l'ensemble du Québec, le taux de variants est de 82,3 %.