Cotech investit plus de 18 M$ à L’Isle-Verte 

L’entreprise Cotech de L’Isle-Verte a franchi une étape charnière de son développement au cours des derniers mois en investissant plus de 18 M$ dans sa transformation numérique, son automatisation et un agrandissement de son usine. Avec une capacité de production triplée et une meilleure efficacité, elle souhaite maintenant conquérir de nouveaux marchés.

Le manufacturier d’équipements de déneigement, d’excavation et agricoles, propriété des frères Étienne et Alexandre Côté, mise ainsi sur l’innovation afin de répondre directement à la croissance soutenue de la demande pour ses produits.

«Cela reflète notre volonté de mieux servir nos clients, tout en maintenant les plus hauts standards de qualité», a déclaré Étienne Côté, président, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 17 juin à L’Isle-Verte.

Dans les derniers mois, Cotech a agrandi ses installations de 25 000 pieds carrés, portant son plancher de fabrication à plus de 100 000 pieds carrés. Elle a également fait l’acquisition de technologies à la fine pointe, dont un système de découpe au laser «parmi les plus automatisés sur la planète». Quatre cellules robotisées de soudage se sont également ajoutées au parc de robots industriels de l’entreprise qui compte maintenant sur 20 appareils automatisés.

Afin de soutenir l’entreprise dans son expansion, le gouvernement du Québec, ainsi qu’Investissement Québec, ont annoncé des aides financières totalisant 8 440 000 $.

Le soutien financier comprend un prêt de 4 500 000 $ provenant du programme ESSOR, un prêt de 2 440 000 $ accordé à même les fonds propres d’Investissement Québec, ainsi qu’une contribution remboursable de 1 500 000 $ de Développement économique Canada (DEC) attribué en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation.

La députée Amélie Dionne a soutenu que l’audace et l’ambition des dirigeants de Cotech étaient source d’inspiration pour les entrepreneurs de la région.

«Grâce à ses produits innovants, Cotech est reconnue comme un véritable chef de file dans son domaine depuis plus de 25 ans. Je suis fière qu’elle soit établie à L’Isle-Verte, ici même dans notre circonscription, créant ainsi de la richesse et des emplois au bénéfice de toute notre collectivité», a-t-elle souligné.

L’investissement survient également dans un contexte géopolitique sensible «où il est plus que jamais nécessaire d’investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme le manufacturier», estime le gouvernement du Québec.

La direction de Cotech n’a d’ailleurs pas caché qu’elle souhaitait profiter d’une opportunité pour percer de nouveaux marchés, notamment l’Ouest canadien et l’international.

D’autres détails suivront…