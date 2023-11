Transport RDL poursuit son expansion

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent (FRS) ont investi 5 M$ dans Transport RDL. Ce montant porte le total des investissements effectués au cours des dernières années par l’entreprise et ses partenaires à 25 M$. Une somme non négligeable qui démontre la volonté d’expansion et de développement de la compagnie.

Le directeur développement organisationnel et projets spéciaux chez Transport RDL, Maxime Chouinard se réjouit du soutien financier des FRSL dans leur plan d’affaires afin de faire croitre l’entreprise. D’après lui, cet investissement prouve que les Fonds croient en son projet et qu’elle est sur la bonne voie.

«Cet investissement d’un partenaire crédible et solide comme les FRS Bas-Saint-Laurent constitue un jalon important dans le plan de croissance de notre entreprise. Il s’agit d’un appui de taille, tant sur le plan financier que stratégique, qui nous permettra de renforcer notre positionnement dans le secteur du transport. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre et à accélérer nos projets d’expansion», a indiqué par voie de communiqué Samuel Joncas, président-directeur général de Transport RDL.

La compagnie de Saint-Antonin se spécialise dans le transport avec diverses options comme la réfrigération et la multi-livraison, notamment. Dans les dernières années elle a solidifié ses bases en agrandissant son entrepôt, en installant son centre de tri à son siège social et en commençant une transition numérique de grande envergure pour s’assurer d’avoir des outils modernes et efficaces du départ à la livraison.

Transport RDL concrétise son plan de développement en orientant ses efforts dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. «Ce n’est généralement pas un territoire intéressant, car il n’y a pas une grosse densité de population dans ces régions-là. Nous, ce qu’on veut, ce sont les desservir avec une offre de service qui est fiable», souligne M. Chouinard.

La compagnie souhaite donc rendre accessible leurs services aux compagnies et personnes plus éloignées. Éventuellement, elle aimerait être un incontournable et un chef de file dans l’est du Canada.

Samuel Joncas commencé à œuvrer au sein de l’entreprise en 2002 . Il est passé de mécanicien à propriétaire en 2011. Depuis 2014, Transport RDL a connu une croissance majeure passant de 30 employés à plus de 325. Indiquons que l’an dernier, la compagnie comptait plus de 260 employés ainsi que 6 terminaux dans l’Est-du-Québec, 75 camions, 160 remorques et 80 fourgons.