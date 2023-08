Le Starbucks de Rivière-du-Loup est officiellement ouvert

L’attente est maintenant terminée. Le nouveau Pub O’Farfadet, qui a dorénavant pignon au centre-ville de Rivière-du-Loup, est en opération. Vers 20 h, la terrasse était bondée, preuve que la clientèle avait hâte de retrouver l’établissement. Après plus d’un an et demi de démarches administratives et de travaux, les propriétaires Yves Gagnon et ...