Un Starbucks à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup 

Il s’agissait d’un secret de polichinelle depuis quelques jours, mais voilà que la nouvelle est officielle. Un comptoir Starbucks sera spécialement aménagé à même l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

C’est l’établissement hôtelier de la rue Fraser qui a fait une publication à ce sujet sur les réseaux sociaux, ce mercredi 26 avril en fin d'avant-midi.

«Nous sommes très heureux de vous annoncer officiellement que l'ouverture de l'unique Starbucks dans l'Est-du-Québec, à Rivière-du-Loup, sera bien ici à l'Hôtel Levesque!», a lancé la direction sur Facebook.

Déjà, tôt ce matin, l'Hôtel avait donné tout un indice aux amateurs de la marque en publiant un petit montage LEGO d'un barista à l'oeuvre. Les plus visuels avaient rapidement remarqué qu'il semblait travailler dans un environnement Starbucks. L'annonce était imminente.

La clientèle de l’Hôtel Levesque, mais aussi la clientèle locale, pourra profiter des produits, indique-t-on. Déjà, on promet «un espace moderne, au goût du jour et où il fera bon d’apprécier son breuvage préféré».

Les travaux devraient être entamés sous peu. D'autres détails concernant la construction et l'évolution du projet, ainsi que la date d'ouverture, seront communiqués ultérieurement.

Le nom de Starbucks n'est plus à faire dans le milieu du café et de la restauration rapide à l'échelle nationale. En 2019, l'entreprise opérait plus de 1 400 magasins au Canada seulement.

Au moment d'écrire ces lignes, Starbucks Canada n’avait pas donné suite à notre demande d’informations.

Plus de détails suivront…