Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre: Communo-Vet est à l'honneur

C'est mercredi soir qu'a eu lieu le Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre. Pour l'occasion, pas moins de 600 personnes étaient réunies au Palais Montcalm de Québec pour le dévoilement des lauréats nationaux. L'organisme à but non lucratif (OBNL), Communo-Vet, basé à Saint-André-de-Kamouraska, a remporté le prix Coup de cœur du scientifique en chef.

Avec ce prix, l'organisme met la main sur une somme de 5 000 $. Le modèle d’affaires décrit comme «socialement innovant qui a nécessité la communion de plusieurs savoirs», a été mis de l'avant lors de la présentation des finalistes. Le scientifique en chef a ainsi reconnu la vision globale des entrepreneures qui permet d’intégrer à la fois la santé animale et la santé humaine tout en prônant la justice et l’équité sociale.

Communo-Vet a aussi remporté le deuxième prix national dans la catégorie Économie sociale et met la main sur une autre somme de 5 000 $. Rappelons que l'organisme qui a débuté ses activités au printemps était finaliste dans six catégories. Il est le seul récipiendaire dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et de Kamouraska (KRTB) tant dans les volets élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs.

Communo-Vet est une initiative d’Hélène Méthot qui est accompagnée des vétérinaires Aryane Maltais et Florence Grégoire-Jacques. Il s'agit d'un service vétérinaire complémentaire aux cliniques de la région et accessible aux personnes plus vulnérables.

Au total, 33 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble (liste en annexe), pour une somme globale de plus de 800 000 $ avec les bourses remises lors des finales régionales de l'édition. Rappelons que les lauréats ont été sélectionnées parmi les 67 864 personnes inscrites à cette 25e présentation du gala.