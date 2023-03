Odass de Pohénégamook finaliste au MercadOr

L'entreprise Odass de Pohénégamook fait partie des 32 finalistes du gala provincial dans le secteur de l’exportation au Québec, le concours MercadOr. Ces entreprises tenteront de remporter la palme dans l’un des 11 prix lors de la quatrième édition du Gala qui se tiendra le 24 mai au port de Montréal.

Odass est finaliste dans la catégorie Nouvel exportateur. Les autres finalistes sont Hardware Rebels, MySmartJourney, Int-Elle Corporation et Écosolaris. En plus des prix dans les sept catégories, quatre prix spéciaux seront décernés parmi les finalistes : Coup de cœur du jury, Coup de cœur du jury - Développement durable, Coup de cœur du jury - Diversité et inclusivité, et l’honorable prix Exportateur de l’année.

Soulignons que le Mois de l’exportation précédera le gala et débutera le 25 avril et se poursuivra jusqu’au 24 mai avec des webinaires de formation et de sensibilisation. En plus d'une conférence, les participants pourront profiter d’une plateforme intelligente de réseautage exclusive. Ils pourront indiquer leurs besoins en matière d’exportation et poser des questions, à même la plateforme, aux experts et aux autres participants. L’interface conviviale et personnalisée permettra aux utilisateurs de prendre des rendez-vous avec les experts, de contacter d’autres participants et de revoir d’anciennes formations.

Odass, qui en affaires depuis 2018 et basée à Pohénégamook, se spécialise dans la conception, la fabrication, l'innovation et la distribution de produits de salle de bain. Avec plus d’une centaine de produits pour la salle de bain, l’entreprise exporte dans les provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. L'entreprise se démarque par des produits de qualité durables et un service-client.

Rappelons que c'est en novembre dernier qu'Odass a remporté la sélection régionale du Gala MercadOr Bas-Saint-Laurent 2022 présenté par Innov & Export PME.