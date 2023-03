Consultations publiques les 15 et 16 mars pour le projet éolien Vauban

Systèmes d’énergie renouvelable Canada inc. (RES) tiendra de nouvelles séances de consultations publiques sur le projet éolien Vauban les 15 et 16 mars 2023.

Prévues dans les trois MRC de la région, soit Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, ces consultations permettront de continuer les échanges avec les citoyens débutés en juin 2022, de manière à développer le projet en concertation avec eux et dans sa meilleure version possible.

Pour rappel, le projet proposé consiste à aménager et exploiter un parc éolien d’une puissance de 100 à 300 MW (entre 17 et 52 éoliennes). Avec ce projet d’énergie renouvelable, RES souhaite répondre aux besoins énergétiques du Québec, tout en ralliant l’ensemble des parties prenantes et en contribuant à la vigueur économique de la région.

«On espère vraiment que le projet, au bénéfice des communautés qui attendent depuis si longtemps un projet de cette ampleur dans la région, sera sélectionné. D’ici là, on revient présenter l’avancement du projet et répondre aux questions que l’on a pu identifier», résume Élizabeth Fennell, directrice de projet chez Systèmes d’énergie renouvelable Canada inc.

Présenté à Hydro-Québec en juillet 2022 dans le cadre de son appel d’offres pour des projets d’énergie renouvelable, le parc éolien Vauban, s’il était sélectionné (décision à venir dans les prochaines semaines), devrait être mis en service fin2026. La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement a été initiée en octobre 2022 avec le dépôt de l’avis de projet. Une étude d’impact sur l’environnement est en cours de préparation.

Les consultations prévues en mars permettront de présenter l’avancement du projet, le processus d’évaluation en cours et les enjeux environnementaux identifiés jusqu’à présent. Les citoyens sont invités à venir échanger avec les responsables du projet.

Lieux des consultations publiques :

- Le 15 mars de 18 h à 21 h à Pohénégamook : Salle Lionel-Charest, 524 rue de la Fabrique

- Le 16 mars de 16 h à 18 h à Saint-Alexandre-de-Kamouraska : Salle les Bâtisseurs, 629 route 289

- Le 16 mars de 19 h à 21 h à Saint-Antonin : Centre Réjean-Hébert, 305 Rue Principale