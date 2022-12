La RIDT adopte son budget 2023 dans un contexte de forte inflation

La situation économique actuelle n’étant pas sans poser de sérieux défis aux organisations municipales, la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) a dû composer avec certains enjeux de taille en adoptant son budget qui s’élève à un peu plus de 5,25 M$ pour 2023.

La majorité des services rendus sont liés à la collecte et au traitement des matières résiduelles, ce qui nécessite une utilisation importante de camions et de machinerie lourde. Le coût élevé des carburants a une incidence directe dans le coût de ces services. De plus, plusieurs contrats avec des fournisseurs ont connu des hausses majeures de coûts lors de leur renouvellement, notamment en raison de l’inflation et du faible nombre d’entrepreneurs soumissionnaires.

Afin de diminuer l’impact des augmentations de quotes-parts auprès des 19 municipalités membres, le conseil d’administration a décidé qu’un montant de 200 000 $ à même les surplus de l’organisme sera affecté au budget 2023. Malgré cela, on note une hausse moyenne de 9% des services facturés aux municipalités et une augmentation de la tarification des services rendus directement par la RIDT.

«Dans le contexte actuel, l’enjeu pour la population afin d’essayer de limiter les augmentations de taxes, c’est d’utiliser les services mis en place de la meilleure manière possible et de participer activement au tri de leurs matières résiduelles», mentionne le président de la RIDT et maire de Rivière-Bleue, Claude H. Pelletier.

Depuis cet été, tous les services planifiés en lien avec la gestion des matières résiduelles dans la région sont en fonction. Toujours avec l’objectif de limiter au maximum l’enfouissement de déchets, le Témiscouata a fait le choix d’offrir des services de proximité à l’ensemble de la population avec l’accès simple et sans frais à quatre écocentres, 16 dépôts municipaux, des points d’apports volontaires pour la matière organiques et une multitude d’autres possibilités pour que les citoyens fassent le bon geste de tri.

Le directeur de la RIDT, Maxime Groleau, tient d’ailleurs à rappeler que chaque geste compte. «Par exemple, en évitant la mise en place d’un troisième bac brun et en faisant du compostage domestique, le résidents et entreprises du Témiscouata réalisent collectivement une économie de 635 000 $ chaque année, en plus d’éviter aux camions de parcourir une distance de 3,5 fois le tour de la Terre.»