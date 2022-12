Près d’un demi-million versé en 15 ans par le Fonds Jeunesse Témiscouata

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a présenté, mercredi dernier, la 26e remise des bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata. L’initiative créée en 2007 a permis d’offrir 1132 bourses totalisant une somme de 446 475 $ à des jeunes ayant choisi d’effectuer un stage de formation, ou de venir s’établir et travailler ou démarrer une entreprise au Témiscouata. L’objectif étant de vouloir attirer de la jeune main-d’œuvre qualifiée vers la MRC.

Lors de ce gala tenu au Beaulieu Culturel du Témiscouata, 32 bourses ont été distribuées à des jeunes dans les catégories suivantes : Stage de formation, Bienvenue et Bienvenue Entrepreneur, le tout totalisant un montant de 21 000 $. Pour Manon Crevier, responsable du Fonds Jeunesse Témiscouata, «l’évènement est toujours un moment important puisqu’il permet aux jeunes de prendre contact avec leur milieu et les partenaires. Cette soirée se veut une occasion pour célébrer l’arrivée de nouveaux jeunes sur notre territoire. Dans le cadre du 15e anniversaire du Fonds, plusieurs témoignages de jeunes ayant reçu des bourses au fil des ans seront également partagés au cours des prochains mois.»

Selon Madame Julie Beaulieu, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi : «le Fonds Jeunesse Témiscouata a constaté une augmentation au niveau de rétention des jeunes qui ont bénéficié d’une bourse. Lors de la dernière année, plus de 91% des jeunes récipiendaires de la bourse Bienvenue étaient toujours en emploi au Témiscouata après un an et nous avons constaté un taux de rétention de 79% après 5 ans. L’objectif continue donc d’être atteint après 15 ans et l’initiative est de plus en plus connue sur le territoire du Témiscouata.»

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a tenu à remercier ses précieux collaborateurs sans qui il serait impossible de tenir ce genre d’événement qui permet à de nombreux jeunes et à leurs familles de venir s’établir dans la belle région du Témiscouata.