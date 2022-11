Un nouveau projet pour la Poissonnerie Cartier

Dès l’automne prochain, la Poissonnerie Cartier, située au 95 boulevard Cartier à Rivière-du-Loup, sera démolie afin de mieux renaître. Le propriétaire, Bernard Lauzier, a prévu construire un nouveau bâtiment plus grand qui pourra accueillir davantage de produits.

Un avis de démolition de l’immeuble a été publié dans édition papier du journal Info Dimanche du 23 novembre. «Les frais allaient être plus élevés de rénover celui-ci que le démolir et reconstruire à neuf», confie Bernard Lauzier, propriétaire des Poissonneries Cartier et Lauzier.

Le bâtiment actuel n’est pas adéquat pour ce qu’il veut mettre en place. La prochaine poissonnerie sera plus vaste pour y placer les produits transformés à la poissonnerie Lauzier de Kamouraska puisqu’en ce moment, il manque d’espace.

Le projet se chiffrera à plusieurs milliers de dollars, mais M. Lauzier ne connait pas le montant total de son investissement en raison de l’inflation des couts de matériaux de construction.

Par ailleurs, les travaux devaient se dérouler plus tôt, mais ont été repoussés à l’automne 2023 à cause de la surcharge de travail chez les entrepreneurs. Le propriétaire espère une démolition rapide qui ferait en sorte que la construction soit réglée avant les premières neiges. La finition pourrait ainsi se réaliser durant la saison hivernale.

Actuellement, Bernard Lauzier cherche des solutions afin de desservir ses clients et offrir une offre de services durant les travaux. «On va peut-être se relocaliser en attendant, on n’a pas pris de décisions encore», a-t-il mentionné.