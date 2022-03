Agriscar Coopérative poursuit son expansion

C’est mercredi dernier qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle de l’entreprise Agriscar Coopérative à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup en présence d’une soixantaine de membres et partenaires.

Le président du conseil d’administration Vallier Chouinard en a profité pour présenter le rapport annuel et faire le bilan de cette 44e année d’opération. « Le travail accompli au cours des dernières années est remarquable et les résultats financiers dans leur ensemble en sont le reflet », mentionnait-il à cette occasion.

L’entreprise termine son année financière avec des résultats qui totalisent 82 733 238 $ et un excédent d’exercice de 2 258 358 $. L’année 2020-2021 a permis une amélioration du chiffre d’affaires de plus de 10 718 068 $ attribuables à des acquisitions mais aussi à une amélioration de ses ventes dans la majorité de ses secteurs.

Agriscar Coopérative a poursuivi son expansion en faisant l’acquisition de F. Gérard Pelletier inc. de Saint-Pascal. Cette entreprise est solidement implantée dans son milieu et jouit d’une réputation très enviable dans son champ d’expertise. Cette acquisition s’avère un atout important pour Agriscar.

Aussi, la création de Sollio et Grains Québec se concrétise, un partenariat qui rassemble Sollio Agriculture et neuf coopératives agricoles dont Agriscar qui s’y est jointe à l’automne 2021.

Bien servir ses membres…

Le directeur général d’Agriscar Coopérative, Marco Dumais, soulignait pour sa part que la mission de l’entreprise est de bien servir ses membres tout en respectant ses processus d’affaires.

Agriscar Coopérative est une entreprise de choix pour ses membres et clients. Sa croissance économique permet de se diversifier dans divers domaines et permet de réaliser des projets rentables afin de répondre aux besoins de la communauté.

Agriscar Coopérative compte plus de 1 220 membres, qu’ils soient producteurs, auxiliaires ou juniors. Elle offre les services d’un centre de traitement de grains, un centre de conditionnement de céréales de semences, un centre d’engrais, six centres de rénovation sous les bannières BMR, BMR PRO et Camille Dumais, deux stations-services Shell et Sonic, un commerce spécialisé en vente d’équipement pour les fermes laitières (F. Gérard Pelletier), en plus d’effectuer la vente d’aliments destinés au bétail.

L’entreprise donne de l’emploi à 170 travailleurs. Elle compte 411 membres sociétaires, 728 membres auxiliaires et 86 juniors. Son conseil d’administration se compose de Vallier Chouinard, président, Joachim Gagnon, vice-président, et les administrateurs André Charest, Antoine Larouche, Yoland Bérubé, Myriam Harton, Alexandre Rioux, Étienne Bélanger, Benoit Bossé. Le directeur général est Marco Dumais.